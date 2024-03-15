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Страхование Финансы

Платим даже за фонарный столб: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за часть февраля и марта

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 21 февраля по 6 марта "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 83 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала более 440 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила более 15 миллионов рублей. Страховой случай был связан с пожаром в Ярославской области, вследствие которого был полностью уничтожен дом клиента компании. По еще одному случаю, связанному также с пожаром и полным уничтожением дома во Владимирской области, компания выплатила более 6 миллионов рублей.

За этот период были и нестандартные страховые случаи. Так, из-за давления снега на участке клиента сломалось крепление фонарного столба. Фонари были страхованы в "Ингосстрахе" по полису страхования недвижимости и компания выплатила застрахованному более 22 тысяч рублей за поврежденный столб.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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