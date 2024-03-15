Два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

В пятницу, 15 марта, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.
На 13 км тольяттинской обводной дороги лоб в лоб столкнулись два большегруза. Пострадал 45-летний водитель одного из них.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!