Два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

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В пятницу, 15 марта, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"