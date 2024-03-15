Совокупная аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей

Совокупное количество пользователей нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 миллионов.
Сбер запустил GigaСhat, самую совершенную российскую нейросеть, еще весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество задач, например, поддерживать беседу, писать тексты, генерировать код и многое другое. А включение в ансамбль нейросети Kandinsky даёт GigaChat навык создания изображений. Kandinsky понимает запросы из широкого списка более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили.
Очень популярной у пользователей GigaChat оказалась функция создания уникальных открыток к праздникам на 14 февраля и 8 марта. За месяц 1,4 млн пользователей ВКонтакте создали более 2 млн открыток. Кроме того, сервис обрабатывал множество запросов о написании текстов, генерации изображений, тезисном пересказе. Всего за месяц GigaChat ВКонтакте обработал порядка 12 млн запросов.
"Мы очень рады, что наши AI-сервисы все более популярны у пользователей. Команды разработчиков Сбера активно трудятся над тем, чтобы решения становились еще лучше. Так, в самое ближайшее время мы выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями ещё больше возможностей для работы с изображениями и видео, и будет заметно лучше по качеству их генерации", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
GigaChat доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и "ВКонтакте", причём бесплатно — достаточно просто начать диалог с GigaChat. Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении "Салют" на Android.
Оценить возможности нейросети Kandinsky можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram— и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде "Запусти художника". Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
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