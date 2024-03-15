В Сызрани автомобилистка попала в больницу после столкновения с сугробом

В четверг, 14 марта, в Сызрани 33-летняя женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:50 автомобилистка на Lada Granta двигалась по ул. Жуковского. В районе дома № 3а по ул. Губкина она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги в сугроб.

В результате находившуюся за рулем женщину госпитализировали с травмами.