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ДТП Происшествия

В Сызрани автомобилистка попала в больницу после столкновения с сугробом

СЫЗРАНЬ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 марта, в Сызрани 33-летняя женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 18:50 автомобилистка на Lada Granta двигалась по ул. Жуковского. В районе дома № 3а по ул. Губкина она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги в сугроб.

В результате находившуюся за рулем женщину госпитализировали с травмами.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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