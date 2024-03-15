В феврале спрос жителей ПФО на сберегательные инструменты в рублях продолжил свой рост

По итогам февраля спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке продолжился. По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале вырос на 2%. Портфель классических розничных сбережений в рублях ВТБ в этом месяце увеличился на 240 млрд рублей, рост составил 4%. Основным сберегательным инструментом для населения остаются срочные депозиты в национальной валюте.

По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до июня. На это повлияют по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. При этом переломным моментом в конце первого полугодия может стать решение Банка России о смягчении денежно-кредитной политики и снижении "ключа", за которым последует корректировка ставок по вкладам у основных игроков рынка.

"Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект — существенно увеличилась сберегательная активность. В четвертом квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет. Первое полугодие 2024 года также признано "временем вкладчика" на фоне по-прежнему высокого "ключа", доступных, понятных и в то же время доходных депозитных продуктов, внедрения принципиально новых решений. Большой интерес у наших клиентов вызывают сберегательные инструменты в рублях с доходностью на уровне ключевой ставки, например, накопительный ВТБ-счет или среднесрочный вклад. В качестве ликвидной альтернативы в иностранных валютах актуальными являются инструменты в юанях. Анализируя запросы клиентов и экономическую ситуацию, ожидаем сохранение этой тенденции и планируем развивать свою линейку депозитов, в частности, готовим к запуску вклад, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ и накопительный счет в юанях", — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее ВТБ отмечал, что принятое в феврале 2024 года решение Центрального Банка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16% поддержало высокую доходность на рынке сбережений. В целом в 2024 году мы ожидаем увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%. ВТБ традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.