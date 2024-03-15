16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на выборах президента работают международные наблюдатели В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами В Самарской области 15 марта открылись избирательные участки У общественного наблюдения за выборами в Самарской области - женское лицо Безопасность на избирательных участках обсудили в Самаре на заседании АТК

Выборы Власть и политика

В Самарской области на выборах президента работают международные наблюдатели

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарскую область для работы на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года приехали международные эксперты и наблюдатели. В составе делегации представители Алжира, Боснии и Герцоговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии.

Они посетят избирательные участки, ознакомится с работой участковых избирательных комиссий, а также оценят работу центра общественного наблюдения. Свой визит они начали с посещения избирательного участка № 2904 в Ленинском районе.

"Мы приехали, чтобы наблюдать и смотреть, как проходят выборы в Самаре, как работают должностные лица, что делают люди, приходя на избирательный участок. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно, — рассказала эксперт из Венесуэлы, официальный посол ММФ БРИКС+ Ханлисберт Веласко. — Мы участвуем в подобных проектах с 2020 г., наблюдаем за работой разных избирательных комитетов. Для нас важно посмотреть и понять, сколько человек приходит, насколько много людей приходит голосовать, также насколько они заинтересованы и есть ли у них свобода выбора. Нам важно смотреть на их поведение и отношение к тому, что происходит здесь. Самое главное для нас — осветить и далее донести до представителей наших стран, в чем состоит разница — разница того, о чем нам тут говорят, российская пресса и международная пресса, новости. Потому что есть различия в трактовке событий, которые происходят. И насколько все так или не так, как говорят международные СМИ".

Среди экспертов — директор венесуэльских общественных радиостанций, председатель новостного канала RNV (Национальное радио Венесуэлы) Симон Элиас Арречидер Морено.

"28 июля у нас тоже будут проходить выборы президента — в нашей стране, в Венесуэле. Считается, что наша избирательная система — одна из совершенных в мире. И мы хотим посмотреть, как работает избирательная система в России, чтобы улучшить нашу систему, увидеть различия, какие-то сходства. И конечно, посмотреть, как это работает в другой стране", — рассказал Симон Элиас Арречидер Морено.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31