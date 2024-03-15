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Энергетика ТЭК

В четырех районах области временно отключат свет с 18 по 25 марта

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.03.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (полностью)

18.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова, почта)

18.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, клуб, АТС);

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

19.03.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Северная)

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Берёзовка (полностью)

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Куйбышевская, ул. Спортивная, ул. Колхозная, ул. Рабочая, пер. Куйбышевский).

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинарадка (полностью)

25.03.2024 года с 09-00 до 16-00 на 3 часа (местного времени):

Сызранский район:

с. Репьевка, с. Куропаткино, п. Журавлинский

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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