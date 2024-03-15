В четырех районах области временно отключат свет с 18 по 25 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.03.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (полностью)

18.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова, почта)

18.03.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, клуб, АТС);

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

19.03.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Северная)

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Берёзовка (полностью)

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Куйбышевская, ул. Спортивная, ул. Колхозная, ул. Рабочая, пер. Куйбышевский).

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинарадка (полностью)

25.03.2024 года с 09-00 до 16-00 на 3 часа (местного времени):

Сызранский район:

с. Репьевка, с. Куропаткино, п. Журавлинский

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.