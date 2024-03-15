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Транспорт и связь Экономика и бизнес

На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня многие российские компании открывают свои подразделения в Китае. Особую роль в эффективности такого бизнеса играет качество используемого канала связи — именно выделенный канал, а не обмен данными через публичный интернет, обеспечивает высокую скорость передачи и защищённость обмена данными между информационными системами. Организация таких международных каналов связи и корпоративных VPN сетей — одно из направлений билайн бизнес.

Фото: freepik.com

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В КНР постоянными партнёрами российского оператора являются компании "большой китайской тройки" — China Unicom, China Telecom и China Mobile, а также другие игроки.

Интересным международным кейсом 2023 года стал проект для крупного российского ритейлера. Компания открывала офис в китайском город Иу, который является одним из мировых оптовых центров. Нужно было организовать канал связи с пропускной способностью до 50 Мбит/c для дальнейшей настройки корпоративной VPN сети между российским и китайским офисами ритейлера. На реализацию проекта специалистам билайн бизнес потребовалось менее двух месяцев.

"Во время реализации данного проекта выяснилось, что у владельца здания, где открывался офис компании-заказчика, закончились свободные оптические волокна. Арендодателю нужно было протянуть новый оптический кабель от ближайшего узла через парковую зону, а мы уже затем совместно с партнёром должны были организовать "последнюю милю" внутри помещений и подключить клиента. Был риск, что работы могут затянуться, потому что на время реализации проекта пришёлся трёхдневный Праздник драконьих лодок. Но благодаря слаженной работе с партнёром, мы смогли уложиться в сроки, обозначенные клиентом", — рассказывает Сергей Грачев, руководитель департамента управления проектами клиентских включений и аренды международных ресурсов ПАО "ВымпелКом".

"Запросов на организацию международных каналов связи становится всё больше, поскольку многие российские компании, например, банки, выходят на рынки СНГ и стран Азии или открывают зарубежные представительства, чтобы оптимизировать логистические и бизнес-процессы. И мы готовы работать в соответствии с высокими требованиями заказчиков — как в сфере организации основных и резервных каналов связи, так и предоставляя дополнительные решения в области информационной безопасности", — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО "ВымпелКом".

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
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