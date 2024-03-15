Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента РФ

В пятницу, 15 марта, мэр Самары Елена Лапушкина приняла участие в голосовании на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Мы с вами каждый день делаем выбор. И от принятых решений зависит история. История нашей жизни, семьи, страны. В ближайшие дни нам нужно сделать важнейший выбор. Сейчас на нас лежит особая ответственность. Мы должны принять участие в голосовании за президента, а значит выбрать вектор развития нашего государства. Мы вместе должны определить, каким путем пойдет наша страна. Я уже сделала свой выбор. Призываю каждого из Вас проголосовать и реализовать свое избирательное право!", — сказала Елена Лапушкина.

Выборы президента России будут проходить 15, 16 и 17 марта. узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ — http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.