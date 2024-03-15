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Выборы Власть и политика

Молодые самарцы впервые принимают участие в выборах президента

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди голосующих, 15 марта, довольно много волонтеров "Единой России" и активистов "Молодой Гвардии", которые впервые пришли на избирательный участок.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Они молоды, энергичны, они готовы помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается: собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, помогают по дому ветеранам и участвуют в донорских акциях. Это волонтеры "Единой России". Многие из них, до того, как им исполнится 18 лет, пробуют себя в добровольчестве и присоединяются к движению "Молодой Гвардии".

Активисту "Молодой гвардии" из Куйбышевского района Николаю Попкову исполнилось 18 лет в декабре прошлого года, и для него выборы президента страны — самые первые в его жизни. Николай уверен, это — почетное право и обязанность каждого молодого человека.

"Голосую впервые. Участие в выборах дает молодежи возможность не просто выбирать свое будущее, но и стать активными гражданами и внести свой вклад в развитие общества", — поделился юноша.

Волонтер-медик Арина Акаева тоже впервые пришла на выборы. На избирательный участок сходила заранее, говорит девушка, чтобы знать, где он находится.

"В выборах надо обязательно участвовать. Это моя гражданская позиция. Думаю, что и в дальнейшем буду всегда приходить на избирательный участок. Я выбираю свое будущее, своей страны, от меня все зависит", — уверена волонтер.

"Многие из ребят в прошлом году стали участниками проекта "Школа молодого политика". Это региональный образовательный проект, направленный на развитие молодежи в сфере политики. Участвовать можно всем гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках проекта мы стараемся работать над такими проблемами как недоверие молодежи по отношению к органам власти или низкий уровень правовой культуры в молодежной среде. Отдельно разбираем вопросы избирательного права для молодежи, ведь голосование позволяет нам представлять свои интересы и влиять на принятие решений, которые затрагивают нашу жизнь", — рассказал заместитель руководителя Регионального исполкома партии "Единая Россия", руководитель ВОО "Молодая гвардия" в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. Избирательные участки работают 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20600. При себе необходимо иметь паспорт.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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