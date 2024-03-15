В Самаре один человек погиб и двое пострадали из-за ДТП на ул. Ново-Садовой

В четверг, 14 марта, в Самаре в ДТП попал 18-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 23:50 он ехал по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Шверника и напротив дома №184а не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, и здесь она столкнулась со встречным Renault SR под управлением 40-летнего мужчины.

В аварии пострадали три человека: оба водителя и 18-летний пассажир отечественной легковушки. Автомобилистов госпитализировали, а пассажир от полученных травм скончался в больнице.

Все обстоятельства ДТП устанавливают.