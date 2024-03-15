В Самаре один человек погиб и двое пострадали из-за ДТП на ул. Ново-Садовой

В четверг, 14 марта, в Самаре в ДТП попал 18-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 23:50 он ехал по ул. Ново-Садовой в направлении ул. Шверника и напротив дома №184а не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, и здесь она столкнулась со встречным Renault SR под управлением 40-летнего мужчины.
В аварии пострадали три человека: оба водителя и 18-летний пассажир отечественной легковушки. Автомобилистов госпитализировали, а пассажир от полученных травм скончался в больнице.
Все обстоятельства ДТП устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!