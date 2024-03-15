Всей командой: игроки БК "Самара" проголосовали на выборах президента России

Спортсмены считают, что это символично - делать большое дело сообща: командой бороться за победу на площадке и вместе выбирать главу государства, а также будущее на ближайшие шесть лет.

"Мы всей командой решили сегодня прийти и проголосовать, выполнить свой долг. И хорошо, что как раз трехдневный дается срок, три дня на то, чтоб проголосовать - чтобы все нашли время прийти и сделать свой выбор", - рассказал тренер баскетбольного клуба "Самара" Владислав Коновалов.

Он отметил, что можно провести параллель между голосованием и стратегией баскетбола. И и то, и другое - определенный алгоритм, который начинается с нулевой точки, и от этого важного решения как на площадке, так и в жизни зависит полученный результат.

Никита Зверев, который пришел вместе с другими игроками команды на избирательный участок в спортзал школы №46, не смог отказать себе в удовольствии закинуть мяч в кольцо и продемонстрировать свой бросок сверху.

"Выборы - командное мероприятие", - прокомментировал Зверев совместный поход на избирательный участок.

Исполнив гражданский долг, игроки БК "Самара" отправились готовиться к поединку с баскетбольным клубом "Минск", который пройдет в столице Белоруссии в ближайшее воскресенье.