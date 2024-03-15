16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти к началу выборов приурочили установку флагштока Всей командой: игроки БК "Самара" проголосовали на выборах президента России Молодые самарцы впервые участвуют в выборах президента Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента РФ Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства

Выборы Власть и политика

Всей командой: игроки БК "Самара" проголосовали на выборах президента России

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсмены считают, что это символично - делать большое дело сообща: командой бороться за победу на площадке и вместе выбирать главу государства, а также будущее на ближайшие шесть лет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Мы всей командой решили сегодня прийти и проголосовать, выполнить свой долг. И хорошо, что как раз трехдневный дается срок, три дня на то, чтоб проголосовать - чтобы все нашли время прийти и сделать свой выбор", - рассказал тренер баскетбольного клуба "Самара" Владислав Коновалов.

Он отметил, что можно провести параллель между голосованием и стратегией баскетбола. И и то, и другое - определенный алгоритм, который начинается с нулевой точки, и от этого важного решения как на площадке, так и в жизни зависит полученный результат.

Никита Зверев, который пришел вместе с другими игроками команды на избирательный участок в спортзал школы №46, не смог отказать себе в удовольствии закинуть мяч в кольцо и продемонстрировать свой бросок сверху.

"Выборы - командное мероприятие", - прокомментировал Зверев совместный поход на избирательный участок.

Исполнив гражданский долг, игроки БК "Самара" отправились готовиться к поединку с баскетбольным клубом "Минск", который пройдет в столице Белоруссии в ближайшее воскресенье.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31