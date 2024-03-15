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В Тольятти к началу выборов приурочили установку флагштока Всей командой: игроки БК "Самара" проголосовали на выборах президента России Молодые самарцы впервые участвуют в выборах президента Мэр Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента РФ Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства

Выборы Власть и политика

В Тольятти к началу выборов приурочили установку флагштока

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в первый день выборов президента 15 марта установили флагшток с флагом страны на кольцевой развязке улиц Громовой и Матросова в Комсомольском районе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Николай Ренц.

Фото: скрин с видео

"Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации было предоставлено семье Животковых Егору Станиславовичу и Анастасии Александровне. Испытал особое чувство радости, так как имел честь поднимать флаг вместе с этими удивительными людьми. Егор Станиславович — ветеран боевых действий, герой специальной военной операции. И, конечно же, вера и любовь его супруги Анастасии Александровны помогали ему на поле боя, придавали сил", - написал глава города.

По его словам, поднятие флага прошло в ознаменование выборов, побед, единства, уверенности и смелости.

В Тольятти флагштоки уже украшают дорожные кольца на пересечении улиц Автостроителей, Свердлова и 40 лет Победы, а также Спортивной и Степана Разина. Ко Дню города планируется установить флаг на кольце б-ра 50 лет Октября и ул. Лесной.

"В каждом районе Тольятти будет развеваться государственный стяг как символ могущества и непоколебимости", - заявил Николай Ренц.

Он также сообщил, что утром проголосовал на выборах: "Мой день начался с посещения избирательного участка. Очень рад был увидеть, что много людей приходит голосовать. Этим граждане заявляют, что мы сплоченный народ, у нас общие цели, которых мы обязательно добьемся".

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
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