В Тольятти к началу выборов приурочили установку флагштока

В Тольятти в первый день выборов президента 15 марта установили флагшток с флагом страны на кольцевой развязке улиц Громовой и Матросова в Комсомольском районе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Николай Ренц.
"Почетное право поднять Государственный флаг Российской Федерации было предоставлено семье Животковых Егору Станиславовичу и Анастасии Александровне. Испытал особое чувство радости, так как имел честь поднимать флаг вместе с этими удивительными людьми. Егор Станиславович — ветеран боевых действий, герой специальной военной операции. И, конечно же, вера и любовь его супруги Анастасии Александровны помогали ему на поле боя, придавали сил", - написал глава города.
По его словам, поднятие флага прошло в ознаменование выборов, побед, единства, уверенности и смелости.
В Тольятти флагштоки уже украшают дорожные кольца на пересечении улиц Автостроителей, Свердлова и 40 лет Победы, а также Спортивной и Степана Разина. Ко Дню города планируется установить флаг на кольце б-ра 50 лет Октября и ул. Лесной.
"В каждом районе Тольятти будет развеваться государственный стяг как символ могущества и непоколебимости", - заявил Николай Ренц.
Он также сообщил, что утром проголосовал на выборах: "Мой день начался с посещения избирательного участка. Очень рад был увидеть, что много людей приходит голосовать. Этим граждане заявляют, что мы сплоченный народ, у нас общие цели, которых мы обязательно добьемся".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.