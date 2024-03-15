Застройщики Поволжья получили в 2023 году около 47 млрд рублей от Сбера в рамках проектного финансирования

За счет этих средств было введено в эксплуатацию почти 1,5 млн квадратных метров жилья.

В 2023 году в рамках проектного финансирования застройщики Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей получили в Сбере около 47 млрд рублей — это в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. При этом на 20% увеличился и объём жилой площади, введённой в эксплуатацию — за 2023 год девелоперами Поволжья сдано почти 1,5 млн таких квадратных метров.

Отметим, что на начало марта 2024 года кредитный портфель застройщиков Поволжья в Сбере превысил 100 млрд рублей. Кроме того, число активных участников проектного финансирования в банке продолжает увеличиваться: сейчас это 174 строительных компании на территории регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка.