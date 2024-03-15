Российский боксер-тяжеловес Кевин Джонсон проголосовал в Самаре

На избирательный участок, расположенный в учебном корпусе СамГТУ, он пришел вместе с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской.

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. А уже в ближайшее время планирует переехать в Самару на постоянное место жительства и заняться тренерской работой.

Спортсмен отмечает, что Россия его привлекает людьми, уникальной архитектурой и чистотой на улицах.

"Моя американская мечта — жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда", — подчеркивает боксер.

Прийти на избирательный участок Кевина, как он сам признался, заставило желание выбрать грамотного руководителя: "Без такого человека мир может разрушиться, а с грамотным государство выстоит".

Любить Россию, быть патриотом своей страны — этому Кевин учит и своих воспитанников. На днях он провел в Самаре тренировку для юных спортсменов.

"Российские атлеты были и остаются главными патриотами страны. Я очень рада, что Кевин, как человек, который часто посещал Россию, сделал выбор в пользу нашего государства. То, что он оформил наше гражданство, показывает, как спортсмены выделяют нашу страну среди других. Сегодня он здесь, с нами, и принимает важное решение по выбору президента", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.