Российский боксер-тяжеловес Кевин Джонсон проголосовал в Самаре

На избирательный участок, расположенный в учебном корпусе СамГТУ, он пришел вместе с министром спорта Самарской области Лидией Рогожинской.
Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство в январе 2024 года. А уже в ближайшее время планирует переехать в Самару на постоянное место жительства и заняться тренерской работой.
Спортсмен отмечает, что Россия его привлекает людьми, уникальной архитектурой и чистотой на улицах.
"Моя американская мечта — жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы. К тому же здесь более качественная еда", — подчеркивает боксер.
Прийти на избирательный участок Кевина, как он сам признался, заставило желание выбрать грамотного руководителя: "Без такого человека мир может разрушиться, а с грамотным государство выстоит".
Любить Россию, быть патриотом своей страны — этому Кевин учит и своих воспитанников. На днях он провел в Самаре тренировку для юных спортсменов.
"Российские атлеты были и остаются главными патриотами страны. Я очень рада, что Кевин, как человек, который часто посещал Россию, сделал выбор в пользу нашего государства. То, что он оформил наше гражданство, показывает, как спортсмены выделяют нашу страну среди других. Сегодня он здесь, с нами, и принимает важное решение по выбору президента", — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.