Павел Покровский: "В первый день голосования нарушений нет"

Первый день голосования подходит к завершению. За ходом голосования на выборах президента России в Самарской области наблюдают от порядка 6 тыс. наблюдателей, из них 5 тыс. - общественные наблюдатели. Все три дня голосования они будут находиться на избирательных участках.
Также в Самаре создан Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме подготовленные видеонаблюдатели контролируют происходящее на избирательных участках региона. В зоне их внимания почти тысяча избирательных участков. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал председатель регионального штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Павел Покровский.
"На этот час у нас нет подтвержденных сообщений о нарушениях на избирательных участках, - говорит Павел Покровский. - С самого утра мы отмечаем высокую активность избирателей, которые уйдут голосовать в хорошем настроении и целыми семьями".
Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо было заранее подать заявку и пройти серьезное обучение. Будущие наблюдатели получили компетенции в соответствии с "Золотым стандартом", разработанным Общественной палатой России. Наблюдатели следят за ходом голосования на избирательных участках и "на дому", при подсчете голосов и формировании протокола и прочих процедурах.
В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента РФ. Ежедневно с 8:00 до 20:00 в Самарской области работает 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков - в аэропорту Курумоч, на железнодорожном вокзале Самары и в стационарных медицинских учреждениях.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.