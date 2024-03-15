Павел Покровский: "В первый день голосования нарушений нет"

Первый день голосования подходит к завершению. За ходом голосования на выборах президента России в Самарской области наблюдают от порядка 6 тыс. наблюдателей, из них 5 тыс. - общественные наблюдатели. Все три дня голосования они будут находиться на избирательных участках.

Также в Самаре создан Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме подготовленные видеонаблюдатели контролируют происходящее на избирательных участках региона. В зоне их внимания почти тысяча избирательных участков. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал председатель регионального штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Павел Покровский.

"На этот час у нас нет подтвержденных сообщений о нарушениях на избирательных участках, - говорит Павел Покровский. - С самого утра мы отмечаем высокую активность избирателей, которые уйдут голосовать в хорошем настроении и целыми семьями".

Чтобы стать общественным наблюдателем, необходимо было заранее подать заявку и пройти серьезное обучение. Будущие наблюдатели получили компетенции в соответствии с "Золотым стандартом", разработанным Общественной палатой России. Наблюдатели следят за ходом голосования на избирательных участках и "на дому", при подсчете голосов и формировании протокола и прочих процедурах.

В России с 15 по 17 марта проходят выборы президента РФ. Ежедневно с 8:00 до 20:00 в Самарской области работает 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков - в аэропорту Курумоч, на железнодорожном вокзале Самары и в стационарных медицинских учреждениях.