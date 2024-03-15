Тренеры и игроки "Крыльев Советов" посетили избирательные участки

В пятницу, 15 марта, главный тренер основной команды "Крыльев" Игорь Осинькин, директор Академии Сергей Марушко, а также тренеры и футболисты "Крыльев Советов-2" посетили избирательные участки, где приняли участие в выборах президента России. Об этом сообщает Телеграм-канал самарского клуба.

Игроки и тренеры основного состава, второй команды, а также "Крыльев Советов-М" примут участие в выборах в оставшиеся дни — 16 и 17 марта.

"Участие в голосовании — это возможность подать пример подрастающему поколению, так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен", — отметил главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин.