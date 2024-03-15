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Выборы Власть и политика

Тренеры и игроки "Крыльев Советов" посетили избирательные участки

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 марта, главный тренер основной команды "Крыльев" Игорь Осинькин, директор Академии Сергей Марушко, а также тренеры и футболисты "Крыльев Советов-2" посетили избирательные участки, где приняли участие в выборах президента России. Об этом сообщает Телеграм-канал самарского клуба.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Игроки и тренеры основного состава, второй команды, а также "Крыльев Советов-М" примут участие в выборах в оставшиеся дни — 16 и 17 марта.

"Участие в голосовании — это возможность подать пример подрастающему поколению, так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен", — отметил главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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