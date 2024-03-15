Тренеры и игроки "Крыльев Советов" посетили избирательные участки

В пятницу, 15 марта, главный тренер основной команды "Крыльев" Игорь Осинькин, директор Академии Сергей Марушко, а также тренеры и футболисты "Крыльев Советов-2" посетили избирательные участки, где приняли участие в выборах президента России. Об этом сообщает Телеграм-канал самарского клуба.
Игроки и тренеры основного состава, второй команды, а также "Крыльев Советов-М" примут участие в выборах в оставшиеся дни — 16 и 17 марта.
"Участие в голосовании — это возможность подать пример подрастающему поколению, так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен", — отметил главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.