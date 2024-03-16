В первый день голосования явка в Самарской области составила 36,74%

В Самарской области явка избирателей на выборы президента в первый день голосования составила 36,74%, сообщает облизбирком.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по стране в целом явка на 21:00 мск - 35,67%.
В Самарской области наиболее активно голосовали в Похвистневском (62,81%), Челно-Вершинском (60,26%) и Шигонском (60,13%) районах. Наименьшая явка в Автозаводском районе Тольятти (26,42%) и Красноглинском районе Самары (27,44%).
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.