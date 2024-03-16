"Это важно для будущего нашей страны": ветераны СВО проголосовали на выборах президента

Ветераны СВО и их близкие одними из первых пришли сегодня на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. В это непростое для страны время как никогда важно объединиться и проявить свою гражданскую позицию. Для многих выборы — это особый, торжественный момент, в который, как правило, вся семья собирается вместе.

"Эта традиция еще с советских времен, мы всегда ходили на выборы всей семьей: с супругой, с детьми, когда они были маленькие. Сегодня традиции поддерживаем вдвоем с женой. Один сын сейчас защищается интересы нашей страны в ходе специальной военной операции и уже проголосовал там, второй — на Сахалине. Поэтому в нашей семье традиции сохраняются. Всегда голосуем и считаем это очень важным для будущего нашей страны", — подчеркивает ветеран СВО Юрий Авдеев.

Выборы — особое событие и для молодой семьи Горбуновых. "Мы всегда ходим голосовать с мужем и детьми и считаем, что это просто необходимо. Каждый человек должен сделать свой выбор, от одного голоса может зависеть все, возможно, именно моего не хватит для правильного выбора", — уверена супруга ветерана СВО Кристина.

"На выборы я всегда хожу с мамой. Сейчас она уже в возрасте, но я обязательно заезжаю за ней и мы идем голосовать. Это важно для нашего будущего, для России, чтобы мы жили в сильной и процветающей стране", — отмечает ветеран СВО Егор Кийков.