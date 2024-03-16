"Это важно для будущего нашей страны": ветераны СВО проголосовали на выборах президента

Ветераны СВО и их близкие одними из первых пришли сегодня на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. В это непростое для страны время как никогда важно объединиться и проявить свою гражданскую позицию. Для многих выборы — это особый, торжественный момент, в который, как правило, вся семья собирается вместе.
"Эта традиция еще с советских времен, мы всегда ходили на выборы всей семьей: с супругой, с детьми, когда они были маленькие. Сегодня традиции поддерживаем вдвоем с женой. Один сын сейчас защищается интересы нашей страны в ходе специальной военной операции и уже проголосовал там, второй — на Сахалине. Поэтому в нашей семье традиции сохраняются. Всегда голосуем и считаем это очень важным для будущего нашей страны", — подчеркивает ветеран СВО Юрий Авдеев.
Выборы — особое событие и для молодой семьи Горбуновых. "Мы всегда ходим голосовать с мужем и детьми и считаем, что это просто необходимо. Каждый человек должен сделать свой выбор, от одного голоса может зависеть все, возможно, именно моего не хватит для правильного выбора", — уверена супруга ветерана СВО Кристина.
"На выборы я всегда хожу с мамой. Сейчас она уже в возрасте, но я обязательно заезжаю за ней и мы идем голосовать. Это важно для нашего будущего, для России, чтобы мы жили в сильной и процветающей стране", — отмечает ветеран СВО Егор Кийков.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.