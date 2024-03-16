Общественные наблюдатели: В Самарской области выборы президента проходят в соответствии с законом

В Самарской области продолжается многодневное голосование. По данным облизбиркома, явка на первый день превысила 36%. Накануне в Центре общественного наблюдения волонтеры-видеонаблюдатели и общественные наблюдатели на всех избирательных участках следили за соблюдением процедур, предусмотренных порядком хранения избирательной документации.

Напомним, что все избирательные бюллетени из стационарных и переносных ящиков хранятся в сейф-пакете, на который в этом году в качестве дополнительной защиты наклеивается марка с индивидуальным серийным номером. Избирательные бюллетени, которые выданы избирателям для голосования на участках с КОИБ, остаются на хранении в накопителях под сканерами, которые на ночное время опечатываются и переводятся в спецрежим. Все номера сейф-пакетов, защитных марок и пластиковых пломб вносятся в акты хранения, копии которых могут быть выданы членам комиссий и наблюдателям.

Ночью ЦОН продолжал работать — группа видеонаблюдателей следила за происходящим на 954 избирательных участках. Как подчеркнули в региональном Общественном штабе по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 г., за первые сутки многодневного голосования жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет.

Ночь прошла спокойно, каждый из нас просмотрел по 220 избирательных участков. Всего под наблюдением их было 954. На каждом из участков присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали сохранность избирательных бюллетеней на избирательных участках. За ночь никаких происшествий на участках не произошло. Об этом рассказали видеонаблюдатели Мартьянова Олеся, Ивакилев Андрей, Митусова Яна и Нуруллаева Сабина.

"По итогам первого дня голосования, мы видим, что все участковые избирательные комиссии обеспечены общественными наблюдателями, активность жителей достаточно высокая, люди идут с удовольствием и целыми семьями, все очень четко и грамотно организовано на участках, что говорит о профессионализме организаторов выборов. Хочу отметить, что работа ведется очень активно. Спокойная, деловая обстановка и видим, что жители голосуют, проявляя свою гражданскую позицию", — подчеркнул председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 г. Павел Покровский.

В субботу, 16 марта, в 8:00 на территории Самарской области открылись все избирательные участки. Проходит второй день голосования. Общественные наблюдатели на избирательных участках и Центр общественного наблюдения продолжают свою работу.