Это праздник: жители районов Самарской области голосуют на выборах президента

В первый день голосования на выборах президента страны явка в Самарской области превысила 36%. Самыми активными стали избиратели сельских районов: Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского и других.
"Я не пропустила ни одних выборов, это является неотъемлемой частью моего мироощущения. Я помню, как в старые времена мы с родителями ходили на выборы, и сейчас это семейное мероприятие, потому что для нашей семьи на протяжении нескольких поколений — это всегда праздник. И сегодня наша семья свой гражданский долг выполняет, — рассказывает сотрудник сельхозпредприятия "Ольгинский" Мария Петухова. — Я человек с активной гражданской позицией и мне важно, чтобы мой голос был услышан и учтен. Я вижу, как проходят выборы в Хворостянском районе, где для людей это по-настоящему праздник, и идут обязательно семьями голосовать. Я в соцсетях на своей страничке обязательно пишу, что я проголосовала, а соседи удивляются — зачем. А ведь и в этом есть объединяющая нас сила, потому что от голоса каждого зависит наше общее будущее. Я так считаю".
"Я еще не проголосовал, но сейчас жду семью и все вместе с детьми и внуками мы пойдем. Это у нас семейная традиция — своим примером показать, что важно и нужно исполнить свой гражданский долг. Как есть семейная традиция на день рождения супруги начинать окрошечный сезон, так и дружно ходить на выборы, — говорит руководитель ООО "Золотой Хмель" Евгений Худанов. — У нас семейный бизнес и трудовой коллектив тоже наша семья, хоть он и составляет более 50 человек. Я всегда говорю, что это моя большая дружная семья. И я никого не принуждаю, не ставлю в рамки, но я уверен, что и они исполнят свой гражданский долг, тем более, что голосование в течение трех дней дает такую возможность. Я говорю им: это наш выбор и голос каждого имеет значение. Ведь наше будущее и будущее наших внуков будет зависеть от того, какой выбор мы сделаем. Поэтому мы пойдем голосовать обязательно и пусть наше будущее и будущее наших детей будет хорошим".
"Раньше мы обычно ходили по воскресным дням голосовать, а теперь сделали гораздо удобнее и можно голосовать после работы. Вот вчера вечером забежали на участок и быстро проголосовали. Считаю необходимым отдать свой голос за судьбу страны и, к тому же, тот, кто голосовал, имеет право задавать вопросы органам власти, а когда ты нигде не принимаешь участие, отстранен от общественной жизни, то и голоса не имеешь. Со своего совершеннолетия всегда хожу голосовать и стараюсь своих близких привлекать. Дело очень важное — выбрать судьбу страны", — уверен житель Нефтегорского района Андрей Колебанов.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.