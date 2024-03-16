Это праздник: жители районов Самарской области голосуют на выборах президента

В первый день голосования на выборах президента страны явка в Самарской области превысила 36%. Самыми активными стали избиратели сельских районов: Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского и других.

"Я не пропустила ни одних выборов, это является неотъемлемой частью моего мироощущения. Я помню, как в старые времена мы с родителями ходили на выборы, и сейчас это семейное мероприятие, потому что для нашей семьи на протяжении нескольких поколений — это всегда праздник. И сегодня наша семья свой гражданский долг выполняет, — рассказывает сотрудник сельхозпредприятия "Ольгинский" Мария Петухова. — Я человек с активной гражданской позицией и мне важно, чтобы мой голос был услышан и учтен. Я вижу, как проходят выборы в Хворостянском районе, где для людей это по-настоящему праздник, и идут обязательно семьями голосовать. Я в соцсетях на своей страничке обязательно пишу, что я проголосовала, а соседи удивляются — зачем. А ведь и в этом есть объединяющая нас сила, потому что от голоса каждого зависит наше общее будущее. Я так считаю".

"Я еще не проголосовал, но сейчас жду семью и все вместе с детьми и внуками мы пойдем. Это у нас семейная традиция — своим примером показать, что важно и нужно исполнить свой гражданский долг. Как есть семейная традиция на день рождения супруги начинать окрошечный сезон, так и дружно ходить на выборы, — говорит руководитель ООО "Золотой Хмель" Евгений Худанов. — У нас семейный бизнес и трудовой коллектив тоже наша семья, хоть он и составляет более 50 человек. Я всегда говорю, что это моя большая дружная семья. И я никого не принуждаю, не ставлю в рамки, но я уверен, что и они исполнят свой гражданский долг, тем более, что голосование в течение трех дней дает такую возможность. Я говорю им: это наш выбор и голос каждого имеет значение. Ведь наше будущее и будущее наших внуков будет зависеть от того, какой выбор мы сделаем. Поэтому мы пойдем голосовать обязательно и пусть наше будущее и будущее наших детей будет хорошим".

"Раньше мы обычно ходили по воскресным дням голосовать, а теперь сделали гораздо удобнее и можно голосовать после работы. Вот вчера вечером забежали на участок и быстро проголосовали. Считаю необходимым отдать свой голос за судьбу страны и, к тому же, тот, кто голосовал, имеет право задавать вопросы органам власти, а когда ты нигде не принимаешь участие, отстранен от общественной жизни, то и голоса не имеешь. Со своего совершеннолетия всегда хожу голосовать и стараюсь своих близких привлекать. Дело очень важное — выбрать судьбу страны", — уверен житель Нефтегорского района Андрей Колебанов.