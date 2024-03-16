Самарцы рассказали о традиции голосовать всей семьей

В социальных сетях жители региона активно выкладывают свои рассказы и делятся эмоциями от первого дня голосования на выборах президента РФ. Среди них многодетная мама Елена Охотина, которая рассказала, что на избирательный участок ходили несколько поколений ее семьи.

"У меня сегодня моя бабушка 85 лет совершает подвиг, идет голосовать, а я что хуже?))) Голосуем! За страну, за Россию, за развитие, за достижения, за семью!", — написала Елена.

В Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Для многих из них голосование — семейная традиция.

"Ради семейных традиций даже Арину сегодня подняли в сончас в саду и забрали с собой. На избирательном участке она конечно была звездой, и шарики вручили, с папой заходила ставить галочку, бюллетень отпускала в урну для голосования. Даже полицейские попросили с ней сфотографироваться. Сказала, в следующий раз тоже обязательно с нами пойдёт", — рассказывает многодетная мама из Жигулевска Алена Розочкина.

"Бабушка с младшей дочерью уже проголосовали, а мы с мужем еще только собираемся. На выборы мы ходим всегда, не пропускам! — говорит мама пятерых детей, самарская художница Наталья Шепелева. — Я являюсь гражданином своей страны и должна изъявлять свою волю. За кого голосовать — дело лично каждого, но отдать голос нужно".

"Мы вчера проголосовали, всей семьей ходили на избирательный участок. Эта наша традиция пошла уже очень давно. Буквально вчера нашла фотографию 2016 года, где у нас состав еще маленький — трое деток, а сейчас уже больше — пятеро детей, — рассказывает Екатерина Жулина из Челно-Вершинского района. — Так мы прививаем добрую традицию своим детям, чтобы они в дальнейшем знали, что такое избирательный участок, знали как голосовать и что это важно".

"Любовь к Родине она проявляется ежедневно и голосование — это один из видов любви. Очень многие говорят про ответственность, а любовь и ответственность очень тесно связаны. Мы ездили на голосование всей семьей, и старшие дети знают, что это такое, одеваются как на праздник, всегда с хорошим настроением, а младший ребенок в этом году первый раз присоединился к нам. Было очень много вопросов, а старшие дети рассказывали, как это важно и прошлые какие-то свои истории, связанные с голосованием. Мы патриотическая семья, поэтому это важное событие для нашей семьи", — делится мама троих детей Елена Букина из Самары.

Сегодня отдать свой голос за будущего президента страны пришел казак Алексей Зайцев вместе с супругой и тремя детьми. Семью объединяет любовь к баскетболу, общие идеалы и стремления, забота о будущем своей страны. Алексей и Елена не пропустили ни одни выборы, на каждые приходят вместе и берут с собой сыновей.

"Мы пришли проголосовать. И так совпало, что это день моего рождения. Поэтому для нас это двойной праздник — выборы. Для нас это — единение, Победа, к которой мы идем. И наша семья старается внести свой посильный вклад", — сказал глава семьи.