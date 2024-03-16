Явка на выборах в Самарской области превысила 50%

По данным на 15:00 16 марта в Самарской области явка на выборах президента в составила 50,51%. Об этом сообщает облизбирком.
В Самаре проголосовало 44,29% избирателей, в Тольятти - 39,05%.
В малых городах явка составила 57,77%, в муниципальных районах - 66,82%.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.