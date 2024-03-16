Явка на выборах в Самарской области превысила 50%

По данным на 15:00 16 марта в Самарской области явка на выборах президента в составила 50,51%. Об этом сообщает облизбирком.

В Самаре проголосовало 44,29% избирателей, в Тольятти - 39,05%.

В малых городах явка составила 57,77%, в муниципальных районах - 66,82%.