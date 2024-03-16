"Мне не все равно": самарцы активно участвуют в выборах

На календаре — 16 марта, второй день выборов президента России. В холле на первом этаже 22 корпуса Самарского университета (ул. Академика Павлова, 1) многолюдно — здесь расположено сразу два избирательных участка — 3026 и 3045. Люди потоком тянутся, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Избиратели отмечают, что чувствуют особую важность этих выборов. "Мы находимся в историческом моменте для нашей страны, — делится Александр Шишкин. — Эти выборы определят вектор развития России на ближайшие шесть лет. Это возможность каждого проявить свою гражданскую позицию, особенно во время СВО. В плане выборов я согласен с цитатой: "Если ты не голосовал, то ты и не имеешь права критиковать того, кто на них выиграл!".

Для Валерии Любиной выборы — целая семейная традиция: "Выборы, безусловно, очень важны. Сегодня на избирательный участок мы пришли всей семьей в родной Самарский университет! Я пошла на выборы президента России, чтобы иметь возможность влиять на будущее нашего государства. Голосование - это гражданский долг каждого жителя страны. Участие в выборах показывает нашу ответственность за судьбу страны".

"Мы делаем выбор нашего будущего, - говорит Иван Чурелов. - Важно, чтобы каждый из нас ходил на выборы и принял решение для себя и всей страны. Я хочу жить в стране, где ценятся семейные ценности и уважение к каждому человеку. Моя семья всегда учила меня уважать других и никогда не оставаться в стороне, поэтому для меня было естественным принять участие в выборах. Мне не все равно, каким будет будущее наших детей!"