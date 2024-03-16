"Мне не все равно": самарцы активно участвуют в выборах

На календаре — 16 марта, второй день выборов президента России. В холле на первом этаже 22 корпуса Самарского университета (ул. Академика Павлова, 1) многолюдно — здесь расположено сразу два избирательных участка — 3026 и 3045. Люди потоком тянутся, чтобы выполнить свой гражданский долг.
Избиратели отмечают, что чувствуют особую важность этих выборов. "Мы находимся в историческом моменте для нашей страны, — делится Александр Шишкин. — Эти выборы определят вектор развития России на ближайшие шесть лет. Это возможность каждого проявить свою гражданскую позицию, особенно во время СВО. В плане выборов я согласен с цитатой: "Если ты не голосовал, то ты и не имеешь права критиковать того, кто на них выиграл!".
Для Валерии Любиной выборы — целая семейная традиция: "Выборы, безусловно, очень важны. Сегодня на избирательный участок мы пришли всей семьей в родной Самарский университет! Я пошла на выборы президента России, чтобы иметь возможность влиять на будущее нашего государства. Голосование - это гражданский долг каждого жителя страны. Участие в выборах показывает нашу ответственность за судьбу страны".
"Мы делаем выбор нашего будущего, - говорит Иван Чурелов. - Важно, чтобы каждый из нас ходил на выборы и принял решение для себя и всей страны. Я хочу жить в стране, где ценятся семейные ценности и уважение к каждому человеку. Моя семья всегда учила меня уважать других и никогда не оставаться в стороне, поэтому для меня было естественным принять участие в выборах. Мне не все равно, каким будет будущее наших детей!"
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.