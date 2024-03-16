Вадим Михеев: "Фейки вбрасываются лишь с одной целью — дестабилизировать обстановку"

В Самарской области, как и во всей стране, продолжаются выборы президента. К середине дня 16 марта свое гражданское право реализовали уже более половины избирателей Самарской области - более 1,2 млн человек. Такие данные в ходе прямого эфира из Центра управления регионом озвучил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

По его словам, выборы в регионе проходят спокойно и честно. За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели. Кроме того, участки оснащены камерами видеонаблюдения или видеорегистраторами.

Но все же, несмотря на прозрачность выборного процесса, находятся те, кто пытается запутать людей, снабжая их фейковой информацией о якобы имеющихся нарушениях. Речь об интернет-ресурсе, который признан иноагентом и финансируется из-за рубежа.

"Такой ресурс есть, и мы его тоже мониторим. Те обращения, о которых там говорится, являются однотипными. В них нет никакой конкретики, — заявил Вадим Михеев. — Мы все же проводим проверки, но ни одного факта, о которых говорится, не подтверждается. Для того чтобы подтвердить факт даже, например, какого-то административного давления, избиратель должен обратиться к нам. Фейки вбрасываются лишь с одной целью — отвлечь избирательные комиссии от организации проведения выборов и дестабилизировать обстановку, вводя избирателей в заблуждение. Фейковая информация не стоит внимания наших избирателей. Мы ее анализируем, чтобы донести до людей правду".