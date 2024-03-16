Александр Брод: В Самарской области голосование проходит в рамках правового поля

Во второй день голосования за соблюдением избирательных прав граждан и ходом процедуры продолжили наблюдать общественные наблюдатели. В Самарской области на избирательных участках за соблюдением закона и процедур следят 6 тыс. наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями.

Также продолжается видеонаблюдение на избирательных участках. Камерами оборудованы все избирательные участки региона, в то время как 954 камеры транслируют происходящие в режиме реального времени, остальные — ведут видеофиксацию. Вся информация стекается в Центр общественного наблюдения, где также работает региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году.

В Центре общественного наблюдения с 8:00 первого дня голосования посменно за происходящим на участках следят волонтеры-наблюдатели, прошедшие обучение. Помимо этого, в центре оборудована видеостена, на которой идет видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков.

В центре внимания общественных наблюдателей — соблюдение избирательных прав граждан, ход голосования и подсчета голосов. Действуют они в соответствии с "Золотым стандартом", разработанным Общественной палатой России.

"Работа проходит в хорошем режиме. Мне очень приятно, что люди приходят активно — и пожилые, и молодежь с детьми. Прекрасно, что у граждан есть привычка голосовать. На данном участке все хорошо", — рассказал о своей работе на УИК № 2914 Анатолий Гольман.

"Прежде чем стать наблюдателем, я прошла обучение. Первый раз обучение длилось в течение трех дней. Давали всю необходимую информацию: и какие у нас есть права, что можем и не можем делать и пр. У нас были не только лекции, но и практические занятия. Наша задача — не вмешиваясь в ход выборов, наблюдать за соблюдением избирательного законодательства. На эти выборы все идут в очень хорошем настроении и даже дети, которые приходят вместе со взрослыми, так живо всем интересуются. Много впервые голосующих и они тоже голосуют с удовольствием. На нашем участке никаких нарушений не было зафиксировано. Было много избирателей, но все было спокойно и в рамках закона", — отметила общественный наблюдатель на участке № 2507 Людмила Овчинникова.

"Ассоциация "Независимого общественного мониторинга" плотно работает в дни голосования с общественными штабами регионов и Самарской области, в частности. В постоянном режиме получаем большой объем информации, фото- и видеоматериалов. По данным на 15:00 второго дня проголосовало более 50% избирателей. Яка хорошая, избирательные комиссии работают четко и организованно. В целом проделана большая работа по подготовке общественных наблюдателей. Сам я вместе с федеральными коллегами не раз подключался к семинарам, круглым столам, тренингам общественных наблюдателей, видел как ведется мониторинг избирательной кампании, как оборудован Центр общественного наблюдения. Все вместе, все эти усилия дали хорошие результаты — грубых нарушений на территории региона нет, голосование проходит в рамках правового поля", — подчеркнул Александр Брод.