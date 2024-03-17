Стартовал последний день выборов президента России: избирательные участки на территории Самарской области будут работать до 20:00, затем начнет подсчет голосов. Эксперты Центра общественного наблюдения за выборами президента РФ продолжают мониторить ситуацию на избирательных участках региона. Контроль за ходом выборов осуществляют общественные наблюдатели, которые присутствуют на каждом избирательном участке все три дня голосования и до подведения итогов.

Ответственная работа предстоит и видеонаблюдателям Центра общественного наблюдения. Здесь видеонаблюдение в режиме реального времени стартовало в 08:00 первого дня голосования и не прекратится пока на каждом участке в камеру не покажут подписанный итоговый протокол.

"За прошедшую ночь командой видеонаблюдателей не было выявлено никаких нарушений на УИК, она прошла тихо и благополучно," — рассказал видеонаблюдатель Андрей Ивакилев о ситуации на избирательных участках в ночь с 16 на 17 марта.

Накануне по итогам двух дней голосования явка в Самарской области составила более 59%.

Высокую явку, организованную работу избирательных комиссий и общественных наблюдателей в Самарской области отметили федеральные и международные эксперты, которые наблюдают за ходом голосования в регионах. "В постоянном режиме получаем большой объем информации, фото- и видеоматериалов, — подчеркнул председатель российской Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" Александр Брод. — Проделана большая работа по подготовке общественных наблюдателей. Эти усилия дали хорошие результаты — грубых нарушений на территории региона нет, голосование проходит в рамках правового поля".

"Это мои седьмые выборы в качестве наблюдателя, и я не вижу никаких нарушений у вас. Может быть и были какие-то проблемы, например с доступом для человека с инвалидностью, но ничего важного, влияющего на результаты или нарушений — их нет. Мне очень нравится ваша избирательная система — все очень качественно организовано: каждый избирательный участок оборудован и оснащен одинаково, все специалисты прошли обучение. Это хорошо", — поделился своими впечатлениями эксперт из США Клайн Престон.

"Прозрачные урны, система видеонаблюдения, которые наглядно демонстрируют открытость процесса. Нам остается только мечтать о той прозрачности, с которой процесс выборов проходит у вас", — отметил эксперт в сфере международных отношений из США Стивен Гил.