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Стартовал последний день выборов президента России По итогам двух дней голосования в Самарской области явка на выборах составила 59,01% Александр Брод: В Самарской области голосование проходит в рамках правового поля Вадим Михеев: "Фейки вбрасываются лишь с одной целью — дестабилизировать обстановку" "Мне не все равно": самарцы активно участвуют в выборах

Выборы Власть и политика

Стартовал последний день выборов президента России

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал последний день выборов президента России: избирательные участки на территории Самарской области будут работать до 20:00, затем начнет подсчет голосов. Эксперты Центра общественного наблюдения за выборами президента РФ продолжают мониторить ситуацию на избирательных участках региона. Контроль за ходом выборов осуществляют общественные наблюдатели, которые присутствуют на каждом избирательном участке все три дня голосования и до подведения итогов.

Ответственная работа предстоит и видеонаблюдателям Центра общественного наблюдения. Здесь видеонаблюдение в режиме реального времени стартовало в 08:00 первого дня голосования и не прекратится пока на каждом участке в камеру не покажут подписанный итоговый протокол.

"За прошедшую ночь командой видеонаблюдателей не было выявлено никаких нарушений на УИК, она прошла тихо и благополучно," — рассказал видеонаблюдатель Андрей Ивакилев о ситуации на избирательных участках в ночь с 16 на 17 марта.

Накануне по итогам двух дней голосования явка в Самарской области составила более 59%.

Высокую явку, организованную работу избирательных комиссий и общественных наблюдателей в Самарской области отметили федеральные и международные эксперты, которые наблюдают за ходом голосования в регионах. "В постоянном режиме получаем большой объем информации, фото- и видеоматериалов, — подчеркнул председатель российской Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" Александр Брод. — Проделана большая работа по подготовке общественных наблюдателей. Эти усилия дали хорошие результаты — грубых нарушений на территории региона нет, голосование проходит в рамках правового поля".

"Это мои седьмые выборы в качестве наблюдателя, и я не вижу никаких нарушений у вас. Может быть и были какие-то проблемы, например с доступом для человека с инвалидностью, но ничего важного, влияющего на результаты или нарушений — их нет. Мне очень нравится ваша избирательная система — все очень качественно организовано: каждый избирательный участок оборудован и оснащен одинаково, все специалисты прошли обучение. Это хорошо", — поделился своими впечатлениями эксперт из США Клайн Престон.

"Прозрачные урны, система видеонаблюдения, которые наглядно демонстрируют открытость процесса. Нам остается только мечтать о той прозрачности, с которой процесс выборов проходит у вас", — отметил эксперт в сфере международных отношений из США Стивен Гил.

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Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

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Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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