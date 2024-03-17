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Депутаты Государственной думы и сенаторы от Самарской области проголосовали на выборах президента На избирательный участок в упряжке с хаски: жители Самарской области голосуют на выборах президента Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой Выборы — дело семейное: молодежь региона проголосовала за сильную страну Стартовал последний день выборов президента России

Выборы Власть и политика

Выборы — дело семейное: молодежь региона проголосовала за сильную страну

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня продолжаются выборы президента Российской Федерации. Жители Самарской области активно посещают избирательные участки. Для многих это — семейный праздник и традиция.

"Сегодня утром всей семьей посетили избирательный участок № 2636 в Центре детского творчества "Ирбис" Кировского района г. о. Самара и проголосовали на выборах президента России.

Мы выразили свою гражданскую позицию и считаем, что сделали правильный выбор", — подчеркнул Сергей Пушняк, председатель совета местного отделения Движения Первых городского округа Самара.

Проголосовал и руководитель Самарского регионального отделения "Поискового движения России" Евгений Ривкин:

"Я давно сделал свой выбор и уверен, что каждый из нас должен прийти на выборы и проголосовать. За сохранение исторической памяти. За укрепление семьи. За расширение возможностей для молодежи. За любовь к Отечеству и укрепление его могущества! За долгожданную Победу, за будущее России, за нашего президента".

"Любить свою страну, значит быть ответственным за ее будущее, — уверена председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк. — Сегодня у всех жителей России есть возможность определить направление развития нашей страны через свои активные действия, а именно через участие в выборах. Давайте покажем всему миру, что нашу страну не сломить! Россия продолжит развиваться и с каждым днем становиться сильнее".


На выборы всей семьей пришел руководитель реготделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.


"Выборы Президента Российской Федерации — это важное событие в жизни каждого! Мы за правильные ценности!  Мы за сильную страну", — отмечает он.


"Утро только началось, а я уже стала частью истории России, — говорит руководитель организационного отдела Молодежного сообщества "За Волгу" Юлия Источникова. — 

  Этим утром успела принять участие в выборах Президента РФ и проголосовала. На участок пришла не одна, а со своей маленькой семьей! Считаю, выборы — это семейное дело, только вместе мы создаем наше будущее. Помни, наши решения сегодня определяют наше завтра. Давай вместе сделаем вклад в развитие России".


Свой первый и осознанный выбор сделал амбассадор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Спирин.


"За президента нашей страны голосую впервые, понимаю что становлюсь старше и к своему  выбору важно подходить ответственнее!

Россия-страна возможностей, уверен, что ей она и останется, и возможности здесь есть для каждого!"

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весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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