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Депутаты Государственной думы и сенаторы от Самарской области проголосовали на выборах президента На избирательный участок в упряжке с хаски: жители Самарской области голосуют на выборах президента Самарец пришел на избирательный участок со своей обезьянкой Выборы — дело семейное: молодежь региона проголосовала за сильную страну Стартовал последний день выборов президента России

Выборы Власть и политика

На избирательный участок в упряжке с хаски: жители Самарской области голосуют на выборах президента

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С ветерком и задором. Жительницу Кинель-Черкасского района на избирательный участок привезли на санях преданные четвероногие друзья — веселые хаски. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала член УИК Алия Кунибаева.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Сегодня мы хотим поделиться с вами новостью, которое заставит вас улыбнуться. В центре внимания — веселые хаски и ее хозяйка, " — пишет Алия Кунибаева.

Хаски мгновенно стали центром всеобщего внимания и добавили хорошего настроения в этот солнечный день. Добрые и общительные собаки терпеливо ждали, когда хозяйка исполнит свой гражданский долг, и с удовольствием позировали всем, кто хотел с ними сфотографироваться. А также благодарно виляли хвостами и не отказывались обниматься.

Напомним, сегодня проходит третий день голосования на выборах Президента РФ. До 20:00 можно отдать свой голос на одном из 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях.

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