На избирательный участок в упряжке с хаски: жители Самарской области голосуют на выборах президента

С ветерком и задором. Жительницу Кинель-Черкасского района на избирательный участок привезли на санях преданные четвероногие друзья — веселые хаски. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала член УИК Алия Кунибаева.
"Сегодня мы хотим поделиться с вами новостью, которое заставит вас улыбнуться. В центре внимания — веселые хаски и ее хозяйка, " — пишет Алия Кунибаева.
Хаски мгновенно стали центром всеобщего внимания и добавили хорошего настроения в этот солнечный день. Добрые и общительные собаки терпеливо ждали, когда хозяйка исполнит свой гражданский долг, и с удовольствием позировали всем, кто хотел с ними сфотографироваться. А также благодарно виляли хвостами и не отказывались обниматься.
Напомним, сегодня проходит третий день голосования на выборах Президента РФ. До 20:00 можно отдать свой голос на одном из 1751 УИК. Кроме того, работают 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.