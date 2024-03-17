Сенатор Андрей Кислов проголосовал на выборах президента РФ

Сенатор от законодательного органа государственной власти Самарской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов проголосовал на избирательном участке в п. Волжский Красноярского района.
"Рад, что многие земляки уже пришли на избирательные участки. Это говорит о том, что жители нашей области сознают важность происходящего, — отметил сенатор. — Сегодня каждый из нас должен сделать свой ответственный выбор. От этого выбора будет зависеть очень и очень многое — как для России, так и для нашей губернии. Мы голосуем за то, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть значимость выборов президента. Уверен, что жители Самарской области готовы взять ответственность за нашу страну и сделать правильный выбор. Сегодня, без преувеличения, решается судьба России. А значит, судьба каждого из нас".
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.