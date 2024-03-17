Международный фестиваль оперного искусства "Славянский Дом" открылся оперой "Царская невеста"

15 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича в год 180-летия Н.А. Римского-Корсакова оперой "Царская невеста" открылся Международный фестиваль оперного искусства "Славянский дом", сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и призван объединить на самарской земле лучшие творческие силы оперных и музыкальных театров славянских народов. Программа фестиваля, который проводится впервые на самарской земле, состоит из шедевров русской оперы.

Гостей и участников фестиваля поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Мы впервые проводим такой фестиваль. Сегодня стартуем, конечно же, все волнуемся, но очень надеюсь, что начало, положенное сегодня, мы пронесем через годы, и этот фестиваль станет традиционным для нашего города. Сама идея этого фестиваля возникла здесь, на волжских берегах, в Самаре, и я отдельно хотел бы поблагодарить за инициативу, за идею этого замечательного фестиваля Светлану Петровну Хумарьян — почетного гражданина Самарской области, хранительницу культуры нашей Самарской земли".

Глава региона подчеркнул, что программа фестиваля обширна. Самарская область рада принимать гостей из Белоруссии, Сербии, ДНР и ЛНР. "Здесь пройдут спектакли, а завершающий гала-концерт состоится 7 апреля на Благовещение. Я уверен, что вы получите огромное удовольствие, вновь услышав произведения выдающихся композиторов. Некоторые недружественные правительства отдельных государств вздумали себе запретить российскую культуру, но это просто невозможно. Невозможно представить мировую культуру без российской, без славянских народов. И наш фестиваль, я уверен, внесет свой вклад и в сохранение культурного богатства и, конечно же, приумножения традиций", — сказал Дмитрий Азаров.

В дни фестиваля на самарских подмостках будут представлены Большой театр Республики Беларусь, Сербский национальный театр в Нови-Саде, Национальный театр Белграда, Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко, а также Луганская академическая филармония. В дальнейшем планируется расширение географии участников фестиваля.

В основе сюжета оперы "Царская невеста" лежит одноименная драма Л.Мея, повествующая о печальной истории Марфы Собакиной — третьей жены Ивана Грозного, которая была выбрана царем на смотринах и умерла, не успев даже стать его фактической женой. Либретто Николая Римского-Корсакова и Ильи Тюменева.

Уникальным событием первого фестивального спектакля стало участие легендарного дирижера, народного артиста СССР Юрия Симонова.

"Я хочу поблагодарить Светлану Петровну Хумарьян за приглашение на открытие фестиваля в этот замечательный театр, в котором я полвека назад работал как приглашенный дирижер, и несколько спектаклей дирижировал. Я благодарю все коллективы театра, то есть — оркестр, хоровой коллектив, солистов, которые участвовали в спектакле, приглашенных солистов за нашу совместную работу. Это была непростая работа, которая происходила на протяжении недели каждый день по две репетиции. Я думаю, что нам удалось сделать достаточно много в смысле музыки, чтобы это звучало музыкально и выразительно. Мне очень приятно, что спектакль старый, что он не испорчен декорациями, когда вместо леса три стула, вместо кровати стол и так далее, что публика — нормальные русские люди увидят природу, места, где происходят действие, что будет соответствовать музыке и пению. Это очень важно. В этом театре еще есть память о традициях настоящей великой русской оперы, которой, собственно, и является опера Николая Андреевича Римского-Корсакова "Царская невеста". Это одна из самых моих любимых опер", — поделился Юрий Иванович.

В главных партиях в опере "Царская невеста" выступили приглашенные звезды. Григория Грязного исполнил солист Мариинского театра Владислав Куприянов, который, к слову, свою карьеру начинал на подмостках нашего театра. Партию Марфы Собакиной исполнила солистка театра "Новая опера" Ксения Нестеренко.

В спектакле приняли участие солисты Самарского театра оперы и балета: Василий Степанович Собакин — Артем Камалитдинов (первое исполнение); Григорий Лукианович (Малюта) Скуратов — Ренат Латыпов; Иван Сергеевич Лыков — Иван Волков (первое исполнение); Любаша — Светлана Каширина (первое исполнение); Елисей Бомелий — Ярослав Кожевников; Домна Ивановна Сабурова — заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова; Дуняша — Анастасия Вечеркина; Петровна — Марина Зубчанинова.

Автор идеи и программы Фестиваля — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.

Фестиваль продлится до 7 апреля.

Полная программа фестиваля: https://opera-samara.ru/SLAVYANSKIJ_DOM/