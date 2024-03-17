За два часа до закрытия избирательных участков в регионе явка составила почти 75%

По данным на 18:00 17 марта в Самарской области проголосовал 1788751 человек, что составляет 74,79% от общего числа избирателей, сообщает облизбирком.
Избирательные участки в регионе закроются в 20:00.
По данным на 18:00 17 марта в Самарской области проголосовал 1788751 человек, что составляет 74,79% от общего числа избирателей, сообщает облизбирком.
Избирательные участки в регионе закроются в 20:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.