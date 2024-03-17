В Самарской области начался подсчет голосов на выборах президента

В воскресенье, 17 марта, ровно в 20:00 в Самарской области закрылся 1751 избирательный участок для голосования, 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных в медицинских учреждениях. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает избирком региона.
По данным на 18:00 17 марта в Самарской области проголосовал 1 788 751 человек, что составляет 74,79% от общего числа избирателей.
В стране с 15 по 17 марта прошли выборы президента РФ. За ходом голосования в Самарской области наблюдали порядка 6 тысяч наблюдателей, в том числе наблюдателей-международников. Контроль проходил как на избирательных участках, так и в режиме онлайн в Центре общественного наблюдения. Сюда круглосуточно передавалась картинка с 954 участков.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.