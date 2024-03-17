В Самарской области начался подсчет голосов на выборах президента

В воскресенье, 17 марта, ровно в 20:00 в Самарской области закрылся 1751 избирательный участок для голосования, 16 временных участков — в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных в медицинских учреждениях. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает избирком региона.

По данным на 18:00 17 марта в Самарской области проголосовал 1 788 751 человек, что составляет 74,79% от общего числа избирателей.

В стране с 15 по 17 марта прошли выборы президента РФ. За ходом голосования в Самарской области наблюдали порядка 6 тысяч наблюдателей, в том числе наблюдателей-международников. Контроль проходил как на избирательных участках, так и в режиме онлайн в Центре общественного наблюдения. Сюда круглосуточно передавалась картинка с 954 участков.