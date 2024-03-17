Наблюдатель: "Все три дня голосования прошли спокойно"

В воскресенье, 17 марта, в 20:00 завершилось голосование на выборах президента РФ, впереди подсчет голосов. И работа общественных наблюдателей продолжается. Напомним, что все три дня голосования за соблюдением избирательных прав граждан и ходом процедуры следили почти 6 тысяч общественных наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Самарской области и направленных кандидатами и политическими партиями.

Также на избирательных участках осуществлялось видеонаблюдение. Оно будет продолжатся до конца процедур подсчета голосов, предусмотренных законодательством. Вся информация стекается в Центр общественного наблюдения, где также работает региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году.

"Все три дня голосования прошли в спокойной обстановке", — рассказала Наталья Митрошенкова координатор общественных наблюдателей в Промышленном районе Самары.

"Нынешняя избирательная кампания пример того, как нужно организовывать такие масштабные, по сути дела — главные, выборы. Было очень мало обращений от избирателей, наблюдателей или тех, кто организовал выборы, по вопросам нарушения их прав, а если и было, то они никак не повлияют на итоги выборов из-за своей несущественности. Общественные наблюдатели свою функцию выполнили добросовестно и в интересах наших избирателей, — уверен сопредседатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Виктор Полянский. — Высокий показатель явки свидетельствует о политической культуре избирателей, которые посчитали нужным поддержать политическую систему, поддержать принцип легитимности этих выборов".

"Мы с оптимизмом отмечаем высокую активность жителей Самарской области на этих выборах. Но для института государственной правозащиты это далеко не новость. Мы уже два года фиксируем положительную тенденцию, в соответствии с которой наши земляки все более ценным для себя считают право на участие в управлении делами государства", — отметил член регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Лев Долонько.

"На территории нашего субъекта выборы президента Российской Федерации 2024 года подошли к концу. Общественные наблюдатели обеспечили прозрачность выборному процессу. Я хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в этом важном для нашей большой Родины процессе. Поздравляю всех жителей Самарской области с завершением голосования", — сказал председатель регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами президента РФ в 2024 году Павел Покровский.