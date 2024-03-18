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Выборы Власть и политика

Самарцы показали рекордную явку на выборах президента России

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с воскресенья на понедельник губернатор Дмитрий Азаров совместно с председателем Избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым рассказали о первых итогах проведения на территории региона выборов президента Российской Федерации.

Напомним, голосование проходило в течении трех дней. С 15 по 17 марта в регионе работали 1751 стационарный избирательный участок, а также 16 временных — в международном аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале региональной столицы и в стационарных медицинских учреждениях.

Председатель Избирательной комиссии Самарской области отметил, что к полуночи было обработано 59% итоговых протоколов участковых комиссий. По предварительным данным, явка составила порядка 78%.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за высокую активность, отметив, что за новую историю России жители региона впервые показали столь высокую явку.

"Хочу поблагодарить всех земляков за высокую активность на выборах президента страны. Пришли на избирательные участки, проявили гражданскую активность, проголосовали за Россию, за ее будущее. Конечно, рекордная явка за всю историю Самарской области говорит о сплоченности нации, готовности противостоять всем вызовам и идти к победе, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я искренне благодарю вас, дорогие земляки, за вашу активную гражданскую позицию, огромное вам спасибо".

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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