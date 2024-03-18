В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал ребенок

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В воскресенье, 17 марта, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области