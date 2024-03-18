От Porsche до Haval: "Ингосстрах" рассказал, какие авто чаще всего попадали в ДТП в 2023 году

Многие автовладельцы, понимая важность защиты своей машины, оформляют полис каско не только для новых, но и для подержанных авто. Таким образом они могут быть уверены, что при страховом случае страховая компания сможет урегулировать их убыток. "Ингосстрах" решил поделиться аналитикой, как изменилось страхование подержанных автомобилей и какие машины чаще всего попадали в ДТП.
В 2023 году в компании по каско было застраховано более 162 тысяч машин старше 1 месяца или если их пробег составляет более 200 километров. Прирост таких авто по сравнению с 2022 годом составляет более 8%. При этом в "Ингосстрах" было заявлено 17,4 тысячи убытков по каско от владельцев подержанных авто.
Чаще всего убытки заявляли владельцы таких марок, как Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz. По сравнению с 2022 годом частота убытков по таким машинам уменьшилось — в среднем от 6% до 15%.
Исходя из данных по 2023 году, самыми "аварийными" марками подержанных авто стали Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval — владельцы этих марок авто чаще всего заявляли в "Ингосстрах" убытки именно по ДТП.
В прошлом году клиенты "Ингосстраха" в основном обращались в компанию из-за ДТП (доля случаев — более 60%), повреждения отскочившим или упавшим предметом (более 16%), повреждения на стоянке (более 10%) и противоправных действий третьих лиц (более 4%).
Что касается наиболее повреждаемых деталей, то по сравнению с 2022 годом в прошлом году ситуация не изменилась. Самыми повреждаемыми деталями остаются передний бампер (16%), ветровое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик крыла (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).
"Сейчас, в условиях ограниченной доступности оригинальных запчастей, важно еще раз задуматься о страховой защите своего автомобиля. Клиенты с полисом каско могут быть уверены, что авто починят в профессиональной СТО. Также "Ингосстрах" ремонтирует застрахованные автомобили оригинальными запчастями, что особенно важно для автомобилистов, которые сейчас столкнулись с дефицитом запасных частей", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.