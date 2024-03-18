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Страхование Финансы

От Porsche до Haval: "Ингосстрах" рассказал, какие авто чаще всего попадали в ДТП в 2023 году

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие автовладельцы, понимая важность защиты своей машины, оформляют полис каско не только для новых, но и для подержанных авто. Таким образом они могут быть уверены, что при страховом случае страховая компания сможет урегулировать их убыток. "Ингосстрах" решил поделиться аналитикой, как изменилось страхование подержанных автомобилей и какие машины чаще всего попадали в ДТП.

В 2023 году в компании по каско было застраховано более 162 тысяч машин старше 1 месяца или если их пробег составляет более 200 километров. Прирост таких авто по сравнению с 2022 годом составляет более 8%. При этом в "Ингосстрах" было заявлено 17,4 тысячи убытков по каско от владельцев подержанных авто.

Чаще всего убытки заявляли владельцы таких марок, как Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz. По сравнению с 2022 годом частота убытков по таким машинам уменьшилось — в среднем от 6% до 15%.

Исходя из данных по 2023 году, самыми "аварийными" марками подержанных авто стали Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval — владельцы этих марок авто чаще всего заявляли в "Ингосстрах" убытки именно по ДТП.

В прошлом году клиенты "Ингосстраха" в основном обращались в компанию из-за ДТП (доля случаев — более 60%), повреждения отскочившим или упавшим предметом (более 16%), повреждения на стоянке (более 10%) и противоправных действий третьих лиц (более 4%).

Что касается наиболее повреждаемых деталей, то по сравнению с 2022 годом в прошлом году ситуация не изменилась. Самыми повреждаемыми деталями остаются передний бампер (16%), ветровое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик крыла (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).

"Сейчас, в условиях ограниченной доступности оригинальных запчастей, важно еще раз задуматься о страховой защите своего автомобиля. Клиенты с полисом каско могут быть уверены, что авто починят в профессиональной СТО. Также "Ингосстрах" ремонтирует застрахованные автомобили оригинальными запчастями, что особенно важно для автомобилистов, которые сейчас столкнулись с дефицитом запасных частей", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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