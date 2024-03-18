В Исаклинском и Волжском районах временно приостановят электроснабжение с 19 по 21 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

19.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

19.03.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Первомайская д. 1-52, ул. Советская д. 102б, 102д, ул. Трудовая д. 1-43);

19.03.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Советская д. 165-1,2; ТОО СП "Рождествено");

19.03.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, д. 1-17, ул. Пролетарская, д. 1-10, д. 11-55 (нечетная сторона), ул. Советская 56а, ул. Чапаевская, д. 1-20. АОЗТ с/х);

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Куйбышевская, ул. Спортивная, ул. Колхозная, ул. Рабочая, пер. Куйбышевский)

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

20.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

21.03.2024 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.