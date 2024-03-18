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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК обсудит развитие логистической отрасли на выставке TransRussia

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК примет участие в 28-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. В этом году мероприятие пройдет с 19 по 21 марта в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

Участие в выставке примут свыше 430 ведущих российских и международных отраслевых компаний из 22 стран, в том числе более 150 новых представителей. Они смогут продемонстрировать свои услуги и новые сервисы широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, найти новых клиентов, провести конкурентный анализ и укрепить имидж компании как лидера транспортно-логистической отрасли.

Экспозиция выставки будет разделена на 12 отдельных зон, где будут представлены инновации в сферах логистики, IT и страхования. Страховой Дом ВСК проведет на TransRussia несколько бизнес-встреч и подпишет новые соглашения о дальнейшем развитии логистической отрасли.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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