Страховой Дом ВСК обсудит развитие логистической отрасли на выставке TransRussia

Страховой Дом ВСК примет участие в 28-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. В этом году мероприятие пройдет с 19 по 21 марта в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
Участие в выставке примут свыше 430 ведущих российских и международных отраслевых компаний из 22 стран, в том числе более 150 новых представителей. Они смогут продемонстрировать свои услуги и новые сервисы широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, найти новых клиентов, провести конкурентный анализ и укрепить имидж компании как лидера транспортно-логистической отрасли.
Экспозиция выставки будет разделена на 12 отдельных зон, где будут представлены инновации в сферах логистики, IT и страхования. Страховой Дом ВСК проведет на TransRussia несколько бизнес-встреч и подпишет новые соглашения о дальнейшем развитии логистической отрасли.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.