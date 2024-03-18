Страховой Дом ВСК обсудит развитие логистической отрасли на выставке TransRussia

Страховой Дом ВСК примет участие в 28-й Международной выставке транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. В этом году мероприятие пройдет с 19 по 21 марта в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

Участие в выставке примут свыше 430 ведущих российских и международных отраслевых компаний из 22 стран, в том числе более 150 новых представителей. Они смогут продемонстрировать свои услуги и новые сервисы широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж, найти новых клиентов, провести конкурентный анализ и укрепить имидж компании как лидера транспортно-логистической отрасли.

Экспозиция выставки будет разделена на 12 отдельных зон, где будут представлены инновации в сферах логистики, IT и страхования. Страховой Дом ВСК проведет на TransRussia несколько бизнес-встреч и подпишет новые соглашения о дальнейшем развитии логистической отрасли.