Рекордная явка в регионах ПФО — Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей

В России завершились выборы президента страны. По данным ЦИК РФ, средняя общероссийская явка составила 77,4%. Достойный результат показали 14 регионов Приволжского федерального округа, где явка на выборы главы государства составила 78,6% избирателей. Этот средний показатель по округу превышают 78,86% явки избирателей на выборах президента России в Самарской области.

"Небывало высокая явка на территории региона. Она выше, чем в среднем по России. Такой результат является очень значимым. Это говорит о том, что на территории региона люди находятся во взаимодействии с органами власти, есть понимание совместных целей, настоящего соработничества для достижения целей национального развития и обустройства родной земли, — отметил Дмитрий Азаров. — Закономерный результат — безоговорочная победа нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина — человека, который своим делом, всей своей жизнью доказал свою преданность Родине и высочайший уровень руководства страной, который, уверен, и в дальнейшем будет приводить нас к победам. Все российское общество консолидировалось вокруг нашего президента. И несмотря на все происки врагов, люди ответили высокой явкой, активностью, поддержкой выбранного курса, поддержкой России".

Наиболее активно в Приволжском федеральном округе голосовали жители Саратовской области (91,6%), Республики Башкортостан (90,9%) и Пензенской области (89,9%%). В первую десятку регионов России по абсолютным значениям поддержки Владимира Путина вошли Башкортостан — 4 место, Татарстан — 5 место и Нижегородская область — 9 место. Таким образом, за действующего главу государства в регионах ПФО проголосовали порядка 15 млн человек, что почти на 3 млн превышает результат 2018 года.

Напомним, 15 марта в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах главы государства. По его словам, выборы президента — главное политическое событие, которое определит, как будет развиваться страна в ближайшие шесть лет.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одержал убедительную победу на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Голоса жителей ПФО распределились следующим образом: Владимир Путин — 87,36%; Николай Харитонов — 4,8%; Леонид Слуцкий — 3,33%; Владислав Даванков — 3,27%. По словам экспертов, это результат отношения избирателей к труду Владимира Путина и его работе в предыдущие годы, а также одобрение программы развития страны, предложенной президентом в Послании Федеральному собранию.

В округе проведена масштабная кампания по информированию граждан о проходящих выборах. Проектом "ИнформУИК" охвачено более 77% жителей ПФО (в среднем по России — 76%). Созданы условия для комфортного и безопасного голосования — ДЭГ и "Мобильный избиратель", которыми воспользовались порядка 1,5 млн жителей округа.

Контроль за ходом голосования в ПФО осуществляли более 82 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных палат, а также 120 — международных наблюдателей. Принятые меры по повышению легитимности избирательной кампании позволили вдвое сократить количество жалоб по сравнению с президентскими выборами 2018 года и в 10 раз — с выборами депутатов Госдумы 2021 года.