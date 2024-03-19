"Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховых выплатах за дома и дачи россиян

Компания "Росгосстрах" остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны. Об этом свидетельствует обнародованная на днях статистика Банка России, отражающая результаты работы отечественной страховой отрасли в 2023 году.
Показатели ближайшего конкурента по выплатам за строения меньше на 38,5%, притом что по сборам в страховании строений доля конкурента лишь незначительно превышает показатели старейшей российской страховой компании и составляет менее 2%.
В общем количестве обращений в "Росгосстрах" в 2023 году доля владельцев строений в 2,5 раза превышала количество обращений владельцев квартир. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града: с природными катаклизмами связаны более 60% заявлений по ущербу строениям. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков "Росгосстраха" зафиксировали 26 масштабных страховых событий — на 46% больше, чем в 2022 году. И четыре из них — это массовые пожары.
"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. Во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения — страхование пока не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании, — отмечает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Тренд последних двух лет — увеличение страховой суммы самими собственниками жилья на фоне роста цен на недвижимость и строительные материалы: люди отдают себе отчет в том, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам на дом или дачу. Так как заниженная при заключении договора стоимость строения автоматически снижает и размер страхового возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.