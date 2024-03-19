"Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховых выплатах за дома и дачи россиян

Компания "Росгосстрах" остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны. Об этом свидетельствует обнародованная на днях статистика Банка России, отражающая результаты работы отечественной страховой отрасли в 2023 году.

Показатели ближайшего конкурента по выплатам за строения меньше на 38,5%, притом что по сборам в страховании строений доля конкурента лишь незначительно превышает показатели старейшей российской страховой компании и составляет менее 2%.

В общем количестве обращений в "Росгосстрах" в 2023 году доля владельцев строений в 2,5 раза превышала количество обращений владельцев квартир. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града: с природными катаклизмами связаны более 60% заявлений по ущербу строениям. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков "Росгосстраха" зафиксировали 26 масштабных страховых событий — на 46% больше, чем в 2022 году. И четыре из них — это массовые пожары.

"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся и оставался в пределах 25-30%. Во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения — страхование пока не входит в число самых насущных потребностей россиян. В то же время просветительская работа, повышение финансовой грамотности, проводниками которой являются и страховые агенты, тоже играет важную роль. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения в этих регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании, — отмечает начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Тренд последних двух лет — увеличение страховой суммы самими собственниками жилья на фоне роста цен на недвижимость и строительные материалы: люди отдают себе отчет в том, что страховая сумма должна быть адекватной рыночным ценам на дом или дачу. Так как заниженная при заключении договора стоимость строения автоматически снижает и размер страхового возмещения, которого может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье".