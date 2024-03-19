Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

Во вторник, 19 марта, состоялось открытие 30-й Международной выставки туризма и гостеприимства MITT. Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. В этом году Самарская область выступает регионом-партнером этого масштабного мероприятия. Регион представлен выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказывают ведущие организации отрасли туризма нашей губернии. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии. Делегацию правительства Самарской области возглавляет министр туризма Артур Абдрашитов.

На выставке MITT участники и посетители имеют возможность встретиться с представителями отраслевых туристических объединений, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

Кроме того, на стенде Самарской области будет представлена модель, идеально подходящая для автомобильных путешествий по России, — LADA Vesta SW Cross, которая создается на легендарном АвтоВАЗе в Тольятти.

"Участие в международной туристической выставке MITT позволяет Самарской области продемонстрировать свои туристические возможности новым партнерам из других регионов России и зарубежных стран, а также укрепить уже состоявшееся партнерство с коллегами", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке состоится подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и компанией VK.

В дни проведения выставки запланировано проведение воркшопа с руководством Поволжского банка Сбербанка и департаментом по работе с государственным сектором центрального аппарата банка на тему: "Большие данные решают". Кроме того, состоится презентация возможностей инновационных умных устройств Sber, а также обсуждение концепции создания нового цифрового сервиса "Аналитика. Туризм. Большая Волга".

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона. Активную работу по развитию отрасли Правительство Самарской области начало проводить еще в преддверии появления национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован и реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после запуска нацпроекта воспользоваться представленными возможностями. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 г. — более 2 млн 500 тыс. человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. И если 5 лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9% больше чем в 2022 году (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.