Новикомбанк выделил средства для поставки комплексов таможенного контроля

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил кредитный договор с компанией "Скантроник Системс" для финансирования расходов в рамках государственного контракта, заключенного с Федеральной таможенной службой (ФТС) России. Предмет сделки — поставка 10 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств.
Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка сотрудники Российской таможни получат оборудование, которое позволяет обнаружить запрещенный или незарегистрированный груз практически любого размера. С помощью инспекционно-досмотровых комплексов можно сканировать до 25 грузовых или легковых автомобилей в час, обследовать автобусы. А железнодорожные вагоны можно проверить даже во время движения на скорости до 70 км/ч. При этом оборудование распознает вещество по составу, а значит — способно идентифицировать наркотики и взрывчатку.
Финансирование расходов по государственному контракту с ФТС России — часть сотрудничества Новикомбанка и компании "Скантроник Системс", которое началось в 2017 году. Тогда банк поддержал поставку инспекционно-досмотровых комплексов для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сейчас между организациями заключено соглашение о предоставлении банковских гарантий и два кредитных договора. Для разработчика инспекционно-досмотровых комплексов установлен кредитно-гарантийный лимит на сумму более 2 млрд рублей.
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