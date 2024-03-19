Самарцы стали в 5,5 раза чаще пользоваться выездным сервисом Сбербанка в 2024 году

В Самарской области с начала 2024 года выездным сервисом Сбера воспользовалось почти 2000 самарцев, что в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выездной сервис от Сбербанка предоставляет жителям региона возможность получить полный спектр банковских услуг, не выходя из дома или офиса. Наибольшей популярностью у самарцев пользуется услуга по оформлению дебетовых и кредитных СберКарт, на нее приходится порядка 85% поводов для приглашения сотрудников Сбера домой или на работу.

Выездной сервис удобен людям, которые по ряду причин не могут приехать в офис банка. Сотрудник Сбера приедет в удобное время, проконсультирует по продуктам и сервисам банка, доставит СберКарту, поможет установить приложение СберБанк Онлайн, расскажет о бонусной программе "СберСпасибо" - достаточно лишь оставить онлайн-заявку и договориться о встрече. Выездной сервис Сбера - абсолютно бесплатный.

"Мы хотим, чтобы у людей была возможность получать услуги любым удобным для них способом: в СберБанк Онлайн, в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем выездной сервис - одно из значимых направлений нашей сети дистрибуции. Выездные менеджеры помогут сэкономить время, силы и деньги самарцев, поскольку людям не нужно платить за визит сотрудника, а также они сами назначают удобное время для встречи. Помимо оформления СберКарт, кредитов, подписок СберПрайм, менеджеры выездного сервиса помогают получить доступ к мобильному приложению СберБанк Онлайн для владельцев смартфонов на iOS", - отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.