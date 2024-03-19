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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети") заключили соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики. Документ о сотрудничестве в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и генеральный директор Zunami Артем Ефимов.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Соглашение о намерениях включает обязательства сторон по стратегическому партнерству, расширению числа и повышению качества услуг цифрового страхования на российском логистическом рынке. Благодаря подключению к платформе Zunami Страховой Дом ВСК получает возможности для дальнейшего повышения качества и прозрачности страховых процессов и услуг для грузоперевозчиков.

Отраслевым клиентам ВСК теперь доступны преимущества цифрового страхования логистики: автоматизированные бизнес-процессы сопровождения страхования, доступ к аналитике по страховым выплатам и оптимизация процессов урегулирования.

С помощью работы на платформе все участники процесса — страховая компания, грузовладелец и грузоперевозчик — получают эффективный инструмент для управления и минимизации существующих и новых неочевидных рисков, а также для снижения количества случаев мошенничества.

"Сегодня автоматизация бизнес-процессов — это неотъемлемая часть развития логистической сферы. Через нее должны пройти все отраслевые компании, иначе они рискуют потерять рентабельность. Чтобы цифровизация проходила быстрее и эффективнее, ВСК ищет для своих клиентов новые решения, которые улучшат процессы страхования грузоперевозок. Сотрудничество с Zunami поспособствует качественному улучшению услуг нашей компании и придаст новый импульс развитию страхования логистики в России", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Мы рады подключению к платформе одного из ключевых игроков страхования логистики. Сотрудничество Zunami и Страхового Дома ВСК положительно скажется на развитии рынка, а синергетический эффект даст толчок к быстрому выводу на рынок новых страховых продуктов и созданию ценностей для потребителей страхования логистики", — прокомментировал Артем Ефимов, генеральный директор Zunami.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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