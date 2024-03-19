Страховой Дом ВСК и Zunami подписали соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики

Страховой Дом ВСК и платформа цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая "Цунами", разработчик — калининградская компания ООО "Инносети") заключили соглашение о намерениях в сфере цифрового страхования логистики. Документ о сотрудничестве в рамках 28-й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и генеральный директор Zunami Артем Ефимов.
Соглашение о намерениях включает обязательства сторон по стратегическому партнерству, расширению числа и повышению качества услуг цифрового страхования на российском логистическом рынке. Благодаря подключению к платформе Zunami Страховой Дом ВСК получает возможности для дальнейшего повышения качества и прозрачности страховых процессов и услуг для грузоперевозчиков.
Отраслевым клиентам ВСК теперь доступны преимущества цифрового страхования логистики: автоматизированные бизнес-процессы сопровождения страхования, доступ к аналитике по страховым выплатам и оптимизация процессов урегулирования.
С помощью работы на платформе все участники процесса — страховая компания, грузовладелец и грузоперевозчик — получают эффективный инструмент для управления и минимизации существующих и новых неочевидных рисков, а также для снижения количества случаев мошенничества.
"Сегодня автоматизация бизнес-процессов — это неотъемлемая часть развития логистической сферы. Через нее должны пройти все отраслевые компании, иначе они рискуют потерять рентабельность. Чтобы цифровизация проходила быстрее и эффективнее, ВСК ищет для своих клиентов новые решения, которые улучшат процессы страхования грузоперевозок. Сотрудничество с Zunami поспособствует качественному улучшению услуг нашей компании и придаст новый импульс развитию страхования логистики в России", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Мы рады подключению к платформе одного из ключевых игроков страхования логистики. Сотрудничество Zunami и Страхового Дома ВСК положительно скажется на развитии рынка, а синергетический эффект даст толчок к быстрому выводу на рынок новых страховых продуктов и созданию ценностей для потребителей страхования логистики", — прокомментировал Артем Ефимов, генеральный директор Zunami.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.