В Новокуйбышевске госпитализирован ребенок, перебегавший дорогу на "красный"

Во вторник, 19 марта, в Новокуйбышевске в 15:45 на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Уваровского 11-летний пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Ребенок попал под колеса Lada Granta, которой управлял 61-летний водитель. Пешеход госпитализирован с места ДТП, сообщает облГлавк.