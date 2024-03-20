В текущем году в Самарскую область будет поставлено 210 новых автобусов

В течение 2024 г. в Самарскую область будет поставлено 210 новых автобусов, сообщает регональное министерство транспорта. Пассажирский транспорт закупается по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Автобусы будут курсировать как по межмуниципальным, так и по муниципальным маршрутам на всей территории региона.

В настоящее время из общего количества автобусов в Самарскую уже поставлено 84 единицы, которые распределены между городскими округами Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск, Кинель, а также между Исаклинским, Большечерниговским, Сызранским, Ставропольским и Кинельским районами.

Новый транспорт также будет направлен для перевозки пассажиров городских округов Тольятти, а также Богатовского, Пестравского, Красноармейского, Безенчукского, Сергиевского, Клявлинского, Волжского, Красноярского и Кошкинского районов.

Напомним, в 2020-2021 гг. в Самарскую область по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" поступило более 70 единиц пассажирского транспорта: 50 автобусов в Тольятти и 22 троллейбуса в Самару.