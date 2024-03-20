Самарских охотников научат сбивать дроны

После атаки дронов на промышленные объекты Сызрани и Новокуйбышевска стрелковое сообщество области предложило помощь силовикам по борьбе с беспилотниками, сообщает "АиФ-Самара".

Меры безопасности по охране промышленных объектов в регионе существуют, но не всегда срабатывают на 100% по объективным причинам.

Закрыть родные города от дронов готовы сами граждане. Охотникам и спортсменам предлагают пройти переподготовку для возможного отражения атак БПЛА.

"Сбить летящий дрон из стрелкового оружия без подготовки непросто. Для этого недостаточно уметь метко стрелять, нужно разбираться в баллистике, рассчитывать траектории, углы, работать с поправками. На базе нашего полигона мы проводим испытания высокоточного оружия, готовим высококлассных снайперов для СВО и у нас есть все необходимые навыки и оборудование, чтобы уверенно поражать беспилотник в воздухе", — пояснил инструктор по высокоточной стрельбе Самарской школы снайпера Григорий Бондарев.

По словам Бондарева, члены самарского стрелкового сообщества — опытные охотники и спортсмены готовы принять деятельное участие в этом процессе.

"Сейчас совместно с полицией мы организуем дежурства с участием стрелков-профессионалов, чтобы нейтрализовать угрозу таких атак в будущем", — отметил он.