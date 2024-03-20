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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Экономия или бессмысленная трата: разбираемся, когда абонемент — это выгодно

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Велотренажер, квартет скрипачей, капучино "стандарт", бассейн с массажной зоной и "Конь с розовой гривой" Астафьева. Не поверите, но это все различные вариации абонементов: в библиотеку, спортзал, филармонию или на утренний кофе перед работой. Сейчас появились абонементы даже на связь. Действительно ли выгодно оплачивать заранее, и как получить от них максимум — разбираемся в нашем материале.

Фото: предоставлено Tele2

Очевидные плюсы абонементов

Абонементы прокачивают дисциплинированность, системность, тайм-менеджмент. Вы уже знаете, что и когда вам нужно делать, поэтому не тратите время на планирование и поиск информации. Абонемент чаще всего обходится дешевле, чем покупка каждого посещения отдельно: на занятиях по йоге или английскому можно сэкономить от 5 до 20%, а оплата, например, целого концертного или театрального сезона не только сохранит деньги, но и избавит от очередей в кассу. Приобретая абонемент на определенные услуги, вы регулярно общаетесь с другими людьми, с которыми у вас уже есть что-то общее.

Неочевидные минусы

Вам придется прокачивать дисциплинированность, системность, тайм-менеджмент, иначе — не выгодно. Абонемент ненавязчиво напоминает, что им необходимо пользоваться, и чем чаще, тем лучше. Если 3 раза в неделю заниматься спортом по абонементу за 4000 в месяц, то стоимость одного занятия составит 296 рублей. Это отличная цена. Но если ходить в зал раз в неделю, то стоимость занятия уже составляет 889 рублей. Электронные подписки — тоже не 100% вариант. Можно купить годовой доступ в электронную библиотеку и за все время прочитать одну книгу.

Когда ритм жизни и работа непредсказуемы, а серьезность намерений сомнительна, лучше ограничиться абонементами только на нужные услуги. Те, без которых вы точно не сможете.

Примеры того, что точно пригодится

Среди таких вариантов: музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и абонементы на общение и мобильный интернет. В Самарской области новые клиенты Tele2 получают скидку на мобильную связь от 15 до 40% при покупке абонемента сроком на три, шесть или двенадцать месяцев. Чем больше предоплаченный период, тем выгоднее.

Так, на самом востребованном тарифе "Мой онлайн+" на полгода скидка на связь равна 900 рублям. Новые абоненты получают 40 ГБ мобильного интернета, безлимит на Tele2 по России, 600 минут на звонки, безлимитные мессенджеры и видеосервис Wink с тысячами фильмов и сериалов. Подключиться и приобрести абонемент на связь можно в салонах связи и интернет-магазине. Эта покупка не изменит вашего привычного ритма жизни, но если захочется что-то поменять или попробовать новое, останется актуальным.

Гид потребителя

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