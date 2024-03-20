В ДТП на трассе М-5 под Сызранью пострадали двое взрослых и подросток

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В среду, 20 марта, в 16:35 на 892-м километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло столкновение двух автомобилей "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области